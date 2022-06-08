8 июн. 2022 г., 11:45
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ФИФА пообещала увеличить количество билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2022

ФИФА пообещала увеличить количество билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2022

Тегеран, 8 июня. ИРНА — Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал следить за увеличением количества билетов иранским болельщикам на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"Обещаю следить за увеличением количества билетов иранским болельщикам. Иранский народ — в моем сердце", сказал Инфантино во время встречи в Катаре с заместителями министерства спорта и молодежи Ирана Синой Калхором и Эсмаилом Ахмади.
Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и Уэльс.
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