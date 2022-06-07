Туристы смогут заселиться в крупнейшей глинобитной постройке мира

Директор объекта всемирного наследия Бам Мохсен Гасеми в понедельник заявил, что 5 из 10 домов будут подготовлены для туристов. «Остальные части постройки будут отремонтированы только для посещения», отметил он.
Арг-е Бам — наиболее крупный и древний образец персидской глинобитной крепости из самана. Эта крупнейшая в мире глинобитная постройка расположена на Великом шёлковом пути в иранском городе Бам (провинция Керман).
Тегеран, 7 июня, ИРНА - 10 домов внутри Арг-е Бама в иранском Кермане будут восстановлены при сотрудничестве частного сектора, чтобы туристы могли заселиться в крупнейшей в мире глинобитной постройке.
Директор объекта всемирного наследия Бам Мохсен Гасеми в понедельник заявил, что 5 из 10 домов будут подготовлены для туристов. «Остальные части постройки будут отремонтированы только для посещения», отметил он.
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