Туристы смогут заселиться в крупнейшей глинобитной постройке мира

Директор объекта всемирного наследия Бам Мохсен Гасеми в понедельник заявил, что 5 из 10 домов будут подготовлены для туристов. «Остальные части постройки будут отремонтированы только для посещения», отметил он.

Арг-е Бам — наиболее крупный и древний образец персидской глинобитной крепости из самана. Эта крупнейшая в мире глинобитная постройка расположена на Великом шёлковом пути в иранском городе Бам (провинция Керман).