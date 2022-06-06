Иран осудил нападение на церковь в Нигерии

Представитель МИД Ирана выразил соболезнования правительству и Народу Нигерии в связи гибелью большого числа людей в результате нападения на церковь на юго-западе страны.

По словам Хатибзаде, такие мятежи среди последователей божественных религий недопустимы.

В воскресенье в Нигерии пять боевиков ворвались в церковь во время утренней службы. Они открыли по прихожанам прицельную стрельбу и попытались захватить священника. После того как он оказал сопротивление, нападавшие бросили в прихожан самодельное взрывное устройство. Местные СМИ сообщили о 50 погибших.

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