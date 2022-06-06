6 июн. 2022 г., 22:40
Journalist ID: 2177
News Code: 84779573
T T
0 Persons

Tags

Иран осудил нападение на церковь в Нигерии

Иран осудил нападение на церковь в Нигерии

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил совершенное боевиками в воскресенье на юго-западе страны нападение на церковь, в ходе которого погибли более 50 человек.

Представитель МИД Ирана выразил соболезнования правительству и Народу Нигерии в связи гибелью большого числа людей в результате нападения на церковь на юго-западе страны.

По словам Хатибзаде, такие мятежи среди последователей божественных религий недопустимы.

В воскресенье в Нигерии пять боевиков ворвались в церковь во время утренней службы. Они открыли по прихожанам прицельную стрельбу и попытались захватить священника. После того как он оказал сопротивление, нападавшие бросили в прихожан самодельное взрывное устройство. Местные СМИ сообщили о 50 погибших.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha