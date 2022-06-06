Иранские вольники заняли 3-е место в общекомандном зачете Кубка Болата Турлыханова

В командном зачете турнира иранская команда, которая стала лидером по числу золотых медалей (3-1-0), в итоге с 95 рейтинговыми очками заняла только третье место. Сборная Казахстана, выступавшая на домашнем турнире самым многочисленным составом заняла первое место, на их счету 12 наград (1-5-6) и 175 рейтинговых очков. Сборная Индии завоевала три медали (1-0-2), но благодаря дополнительным показателям набрала 101 очко и заняла второе место.

Трехкратного чемпиона мира иранца ХасанаЯздани (86 кг) наряду с соотечественником Камраном Гасемпуром (92 кг) и осетинским легионером команды Словакии Батырбеком Цакуловым (97 кг) можно назвать лучшими борцами в состязаниях вольников, они все поединки в Алматы выиграли досрочно.

Стоит отметить, что ранее Иранские борцы греко-римского стиля заняли 2-е место в общекомандном зачете Кубка Болата Турлыханова. На их счету 10 наград (4-4-2) и 185 рейтинговых очков.

86 кг

1. Хасан Яздани (Иран)

2. Борис Макоев (Словакия)

3. Фатих Эрдин (Турция)

3. Бодур Исломов (Узбекистан)

92 кг

1. Камран Гасемпур (Иран)

2. Адилет Довлумбаев (Казахстан)

3. Абдиманап Байгенжеев (Казахстан)

97 кг

1. Батырбек Цакулов (Словакия)

2. Амирхоссейн Фирузпур (Иран)

3. Айкежан Айтбеков (Казахстан)

3. Магомед Ибрагимов (Узбекистан)

125 кг

1. Амир Заре (Иран)

2. Юсуп Батырмурзаев (Казахстан)

3. Мохит (Индия)

3. Лхагвагерел Мунхтур (Монголия)

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