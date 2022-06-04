Иранка назначена членом жюри кинофестиваля Tribeca Film Festival

Кинофестиваль «Трайбека» — кинофестиваль, ежегодный международный конкурс кинофильмов, проходящий в Нью-Йорке, США. Основан в 2002 году Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейгом Хаткоффом в качестве реакции кинематографистов на Террористические акты 11 сентября 2001 года с целью восстановления деловой и социальной активности наиболее пострадавшего Нижнего Манхэттена и, в частности, района Трайбека.

Ники Карими при этом была выбрана членом жюри 21-го кинофестиваля в Трайбеке.

Она также была выбрана в качестве члена жюри нескольких национальных и международных кинофестивалей.

Карими также сняла несколько фильмов, в том числе «Однажды ночью», «Несколько дней спустя», «Финальный свисток», «Однажды в футболе», «Ночная смена» и «Атабай».

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