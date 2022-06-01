Сальдо торгового баланса Ирана по итогам два месяца сложилось положительным

Согласно последним данным таможней службы Ирана, объем несырьевого экспорта за указанный период превысил 17 тыс. 14 тонн товаров на сумму 8 млрд 516 млн долларов, что на 1,6% выше в физическом и на 37% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем импорта Ирана за последние два месяца сократился на 3,37% в физическом выражении, а вырос на 24% в стоимостном выражении, составив 5182 тонн на сумму 8 млрд 115 млн долларов.

Китай, ОАЭ, Ирак, Турция и Индия стали самыми крупными покупателями иранских продуктов за первые два месяца текущего иранского 1401 года.

ОАЭ, Китай, Турция, Индия и РФ также считаются главными импортерами товаров в Иран.

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