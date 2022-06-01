Сальдо торгового баланса Ирана по итогам два месяца сложилось положительным

Согласно последним данным таможней службы Ирана, объем несырьевого экспорта за указанный период превысил 17 тыс. 14 тонн товаров на сумму 8 млрд 516 млн долларов, что на 1,6% выше в физическом и на 37% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем импорта Ирана за последние два месяца сократился на 3,37% в физическом выражении, а вырос на 24% в стоимостном выражении, составив 5182 тонн на сумму 8 млрд 115 млн долларов.
Китай, ОАЭ, Ирак, Турция и Индия стали самыми крупными покупателями иранских продуктов за первые два месяца текущего иранского 1401 года.
ОАЭ, Китай, Турция, Индия и РФ также считаются главными импортерами товаров в Иран.
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Объем внешней торговли Ирана за первые два месяца текущего иранского 1401 года (21 марта – 21 мая 2022 г.) составил 16 млрд 631 млн. долларов. Положительное сальдо торгового баланса страны также составило 401 млн долларов.
Согласно последним данным таможней службы Ирана, объем несырьевого экспорта за указанный период превысил 17 тыс. 14 тонн товаров на сумму 8 млрд 516 млн долларов, что на 1,6% выше в физическом и на 37% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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