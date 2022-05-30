В Иране 95% деревень получат доступ к интернету к концу текущего года

В среднем 80% деревней с более 20 семей были подключены к Интернету в середине прошлого года.
По данным Управления по регулированию радиосвязи, количество подключенных деревень (с любым типом связи) в стране сегодня достигло 39 465 деревень и 5 млн 903 тыс. 645 семей.
Тегеран, 30 марта, ИРНА – В случае обеспечения кредита, 95% деревень Ирана с более чем 20 семей получат доступ к качественному интернету к концу иранского 1401 года (закончится 21 марта 2023 г.). Об этом сообщил замминистра связи информационных технологий Ирадж Рухи в понедельник.
В среднем 80% деревней с более 20 семей были подключены к Интернету в середине прошлого года.
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