В Иране 95% деревень получат доступ к интернету к концу текущего года

В среднем 80% деревней с более 20 семей были подключены к Интернету в середине прошлого года.

По данным Управления по регулированию радиосвязи, количество подключенных деревень (с любым типом связи) в стране сегодня достигло 39 465 деревень и 5 млн 903 тыс. 645 семей.

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