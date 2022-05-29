Товарооборот между Ираном и Таджикистаном за год увеличился на 463%

По его словам, за прошедший иранский года товарооборот между Ираном и Таджикистаном увеличился на 463% в денежном выражении и почти на 489%.

"Поставки товаров в Таджикистан из Ирана составили 124 737 тонн на сумму $91,601 млн., что на 459% больше показателя годом ранее в денежном выражении и на 535% в физическом", сказал Латифи.

Кроме того, добавил он, объем импорта из Таджикистана в Иран за отчетный период составил 14 512 тонн на сумму $39,437,655 — на 439% больше, чем годом ранее в денежном выражении и на 263% в физическом.

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