29 мая 2022 г., 20:53
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Товарооборот между Ираном и Таджикистаном за год увеличился на 463%

Товарооборот между Ираном и Таджикистаном за год увеличился на 463%

Тегеран, 29 мая. ИРНА — Объем товарооборота между Ираном и Таджикистаном в прошлом иранском календарном году (завершился 20 марта 2022 года) составил $131 млн. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель иранского таможенного ведомства Рухолла Латифи.

По его словам, за прошедший иранский года товарооборот между Ираном и Таджикистаном увеличился на 463% в денежном выражении и почти на 489%.

"Поставки товаров в Таджикистан из Ирана составили 124 737 тонн на сумму $91,601 млн., что на 459% больше показателя годом ранее в денежном выражении и на 535% в физическом", сказал Латифи.

Кроме того, добавил он, объем импорта из Таджикистана в Иран за отчетный период составил 14 512 тонн на сумму $39,437,655 — на 439% больше, чем годом ранее в денежном выражении и на 263% в физическом.

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