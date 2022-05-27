Иран: Некоторые региональные и нерегиональные страны перебрасывают террористов в Афганистан

Выступая на конференции по региональной безопасности в Душанбе, Таджикистан, Шамхани сказал, что Иран всегда стремился помочь установить мир и безопасность в Афганистане, что, по его мнению, обеспечит благосостояние и развитие афганского народа и всего региона.

Иран принимает около пяти миллионов афганцев в течение долгих лет, сказал Шамхани, добавив, что Иран испытывал большие трудности с приемом афганских беженцев в отсутствие эффективной международной поддержки и в условиях жестких санкций.

Чиновник отметил, что неправильная и экспансионистская политика США является главной причиной 20-летней войны в Афганистане и войны на Украине.

По его словам, США должны освободить замороженные активы Афганистана и компенсировать ущерб, причиненный народу страны.

Шамхани предупредил, что есть признаки того, что некоторые региональные и нерегиональные страны направляют террористические группы в Афганистан.

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