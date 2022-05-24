24 мая 2022 г., 19:27
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Иран примет два международных турнира по пляжному волейболу

Иран примет два международных турнира по пляжному волейболу

Тегеран, 24 мая. ИРНА — Иран примет два международных турнира по пляжному волейболу в 2022 году после переговоров с Азиатской конфедерацией волейбола.

Азиатская конфедерация волейбола договорилась с Ираном о проведении двух крупных соревнований по пляжному волейболу в 2022 году.

Федерация волейбола Ирана примет чемпионат Азии по пляжному волейболу среди мужчин 2022 года и турнир по пляжному волейболу среди мужчин среди мастеров Азии.

Азиатский турнир по пляжному волейболу среди мужчин пройдет с 7 по 11 ноября в Бандар-Аббасе.

Чемпионат Азии по пляжному волейболу среди мужчин 2022 года также будет проходить с 14 по 18 ноября в Бандар-Аббасе.

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