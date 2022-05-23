Иран планирует производить тяжелый авианесущий крейсер, заявил главнокомандующий ВМС

«Военно-морской флот уделяет особое внимание возможностям элиты и инновационных предприятий, поскольку Верховный лидер Исламской революции подчеркнул важность этого вопроса», сказал командующий на местной встрече в Тегеране.

Во время своего телевизионного обращения к нации по случаю Новруза и наступления нового иранского 1401 года Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал новый год «Годом производства, инноваций и занятости».

По словам командующего, сегодня военно-морские силы имеют доступ к любым точкам в международных водах.

Он также назвал установление морской безопасности и развитие побережья Макран на юго-востоке страны в Оманском море миссиями ВМС Ирана.

Командующий заявил, что присутствие иранской флотилии в свободных водах свидетельствует о мощи и силе ВМС Исламской Республики.

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