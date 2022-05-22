Мулла Садра: выдающийся иранский философ

Садроддин Мухаммад Ширази известен как Мулла Садра был известным философом и шиитским богословом, при котором начался культурный ренессанс в Иране в XVII в.

По словам Оливера Лимана, Мулла Садра, возможно, является самым важным и влиятельным философом мусульманского мира за последние четыреста лет.

Садроддин Мухаммад сын Ибрахим Ширази, родился во второй половине десятого столетия по хиджре, в городе Ширазе, городе поэзии, любви и мистики. Хотя точная дата его рождения не известна, однако летописцы многое написали о семье, детстве и образовании Муллы Садры. Отец учёного был факихом города и пользовался у людей особым доверием.

Мулла Садра получил начальное образование и освоил начало фикха и методологии. Затем, для продолжения учёбы, он отправился в Исфаган, где у великого факиха своего времени шейха Бахаи, продолжил изучение этих дисциплин. Следующим учителем Мулла Садра стал другой великий мыслитель, и философ того времени Мирдамад, обучивший его логике и каламу. В предисловии к одной из своих книг, Мулла Садра, выказывает своё глубокое уважение к своим учителям.

После учёбы, Мулла Садра, приблизительно два года живёт в уединении в одном из сёл в окрестностях Кума, полностью отдавшись аскетизму и постижению истины. После чего учёный возвращается на родину в Шираз, где занимается преподаванием философии. Несмотря на то, что этот великий мыслитель часть своей жизни прожил в столице сефевидских шахов, однако он не имел контактов с придворной знатью. Именно по этой причине в летописаниях того времени, принадлежащих перу царедворцев, о нём ничего не говорится. Даже европейские путешественники, жившие в его время, ничего не пишут о Мулле Садре. Все произведения этого мыслителя свидетельствуют о том, что ему были чужды стремление к высокому положению и афиширование своих научных знаний. Таким образом, Мулла Садра, всю свою жизнь прожил вдали от подобных стремлений и посвятил её богослужению и научному совершенствованию.

Семь раз Мулла Садра пешком совершал хадж, по возвращении из него в последний раз, он ушёл в мир иной.

Помимо хадисов пророка, он прекрасно знал высказывания членов его дорогого семейства. Его комментарий коранических аятов считается шедевром исламского воззрения и свидетельствует о том, что Мулла Садра в совершенстве знал Коран и хадисы.

Наиболее выдающимся произведением Муллы Садры является согласование им воззрений двух известных философских школ: перипатической и неоплатонической. Согласно первой школе постижение истины возможно только через разум и логическую аргументацию, тогда как в неоплатонизме постижение истины осуществляется через аскетизм и внутреннее самосозерцание.

В силу глубоких знаний в области философии Аристотеля, а также воззрений Авиценны, Платона и шейха Шахабоддина Сухраварди, Мулла Садра смог разработать школу, объединившую эти воззрения, а именно ''хикмят-уль-мутаалия'' (возвышенная философия). Эта школа представляет собой сочетание философских, мистических и богословских воззрений, на основе логической аргументации самосозерцание и неисчерпаемых коранических понятий. В настоящее время, спустя четыре столетия, философские идеи Муллы Садры не утратили своего влияния, и многие восточные философы являются последователями его школы.

Известная книга Муллы Садры ''Асфар ''(Путешествия), посвящённая этому, всё ещё считается учебным пособием в научно-исследовательских центрах и духовных семинариях. Некоторые идеи известного философа оказали своё влияние и на философские течения запада.Садр-уль-мотеаллехин написал множество трудов, но до наших дней сохранились лишь 33 книги и трактата. Наиболее известные среди них ''Аль-асфар-уль-арбаэ'' (''Четыре путешествия''), ''Аль-мабда ва аль-маад'' (Место отправления и место возвращения), ''Машаэр'' (Ощущения), комментарий к произведению Авиценны ''Книга исцеления''.

Мулла Садра воспитал многих учеников, которые после смерти великого учёного продолжили его дело. Самыми известными из них были Мулла Мохсен Фейз Кашани и Мулла Абдор-раззаг-Лахиджи. Как мы отметили, этот великий мусульманский учёный умер по возвращении из Мекки в 1050 году в городе Басра. Однако непревзойденные философские труды Муллы Садры увековечили его имя в истории. Сегодня его называют последним философом, и многие философы считают необходимым заявлять о своей признательности ему. С целью возвеличения великой личности этого мудрого учёного в Тегеране прошёл форум, на котором были подвергнуты рассмотрению его идеи и взгляды.

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