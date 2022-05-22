Помощник МИД: правительство стремится расширять отношения со странами Персидского залива

Сегодня в интервью ИРНА Энайати заявил, что «за прошедший год все стали свидетелями больших успехов в отношении расширения связей со странами Персидского залива. Так, состоялись 5 раундов регулярных консультаций между Ираном и Саудовской Аравией. Консультации, в общем, были конструктивными. Кроме того, в ходе визита Президента в Катар были подписаны 15 соглашений о сотрудничестве, которые находятся в повестке дня. Завтра же Президент посетит с визитом Оман».

Он при этом выразил надежду на то, что эти отношения со странами Персидского залива будут продолжительными на уровне лидеров стран.

Энайати также сослался на предпринятые шаги в этом отношений для расширения связей с Арабским миром. «Со временем правительства 13-го созыва у нас были конструктивные переговоры со странами Персидского залива о расширении торговых, консульских и пограничных отношениях. Более того, между президентами Ирана, Омана и Кувейта состоялись хорошие переговоры о работе совместной экономической комиссии».

По его словам, у лидеров стран Персидского залива есть постоянные консультации и контакты с Президентом вокруг региональных вопросов, что может привести к стабильности мира в регионе.

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