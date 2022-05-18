Кто такой Моджахедин-э Халк и почему США поддерживают их?

Организация Моджахедин-э Халк была организована в 1965 году студентами Тегеранского университета, недовольными шахским режимом. Целью организации было создание в Иране социалистической республики; построения на основе бесклассового общества, лишённого любых форм диктатуры и эксплуатации, которое, впрочем, называли не коммунизмом, а тоухидным обществом.

В 1986 году Багдад стал одним из самых известных оплотов организации после французской столицы Парижа. Это стало отправной точкой для его нападений на цели внутри Ирана, будь то объекты или люди, с одобрения Ирака, который вел войну против Ирана.

Жертвами террористических операций ОМИН стали как официальные лица, так и обычные люди в возрасте 3-89 лет. Организация провела массовые террористические акции, в том числе взрыв бомбы в офисе Партии Исламской Республики, что привело к убийству 72 должностных лиц, в том числе тогдашнего верховного судьи Ирана Мохаммада Бехешти. Террористические операции ОМИН также включали взрывы офисов президента и премьер-министра Ирана в 1981 году и позднее убийство высокопоставленных военных командиров.

Заговоры и преступления, совершенные ОМИН, настолько глубоко врезались в память иранского народа, что эту группу ненавидят все иранцы со всех политических взглядов, включая оппозицию.

Вот краткий список преступлений террористической организации ОМИН:

Убийства 1988 года:

В 1988 году ОМИН убила 1503 человека.

убийства 1983-1984 годов

С апреля 1983 по март 1984 года МКО убила 4583 мирных жителя в иранских провинциях Тегеран, Шираз, Ахваз, Кум, Исфахан, Мазандаран, Хамедан, Гилян, Семнан, Восточный Азербайджан и Кордерстан.

убийство мирных жителей в Тегеране

28 июня 1981 года был произведён взрыв в штаб-квартире Исламской республиканской партии, унёсший жизни 72 высших чинов правительства, включая лидера ИРП и председателя Верховного суда аятоллу М. Х. Бехешти, 2-го лица в стране. 30 августа в результате организованного ОМИН взрыва в канцелярии премьер-министра погибли президент Ирана Мохаммед Раджаи, премьер-министр Мохаммед Бахонар и министр внутренних дел Х. Вахид-Достгерди, тяжело ранен министр обороны С. М. Намджу. Всё это время члены организации подвергались террору со стороны иранских сил безопасности и несли значительные потери, арестованных моджахедов жестоко пытали.

Потери организации с лета 1981 г. по лето 1984 г. составили более 20 тыс. человек.

В июле-августе 1981 года по исламскому режиму в Иране была нанесена целая серия ударов: нападение на резиденцию генерального прокурора, взрыв в канцелярии премьер-министра, атаки на казармы «стражей исламской революции» и полицейские участки. Пик пришёлся на 8-10 августа, когда в разных городах прогремело около 60 взрывов.

Ряд агентов террористической группировки ОМИН атаковали дом религиозного гражданина в районе «Абкенар» в городе «Анзали» – на севере страны – в первые годы победы Иранской исламской революции гранатами, которые не взорвалась.

Сентябрь 1981 года — уличные бои в г. Мехабад, нападение на здание меджлиса, 5 сентября — взрыв канцелярии Генерального прокурора исламской революции А. Коддуси (последний погиб), 12 сентября — убийство в Тебризе бывшего кандидата в президенты, видного лидера исламистов аятоллы А. Мадани.

Соединенные Штаты и европейские страны, а также Израиль и Саудовская Аравия входят в число стран, которые игнорируют преступления, совершенные этой террористической группой против иранского и иракского народов, а также граждан других стран мира, и они поддерживают эту группу Организацию различными способами для достижения своих целей.

26 января 2009 года Европейский союз убрал организацию из списка террористических.

Госдепартамент США исключил ОМИН из списка террористических организаций в 2012 году в политических целях при Хиллари Клинтон. Это происходит в то время, когда группа убила нескольких американских граждан.

Здесь возникает вопрос, кто финансово поддерживает ОМИН в Европе и Соединенных Штатах.

Хамид Нури – сотрудник судебной системы Ирана. Он был задержан по прибытии в аэропорт Стокгольма, Швеция, в 2019 году на основании заявления о том, что он принимал участие в казни некоторых членов ОМИН в 1988 году в Иране.

Вопреки всем международным законам Хамиду Нури не разрешалось общаться со своей семьей до 4 месяцев после начала его ареста, а шведская судебная система не разрешала ему, находясь в одиночном заключении в течение двух лет, встречаться со своей семьей в его присутствии.

Швеция до сих пор провела для него около 100 судебных заседаний, но это никоим образом не учитывало обстоятельства справедливого судебного разбирательства, и на этих судебных заседаниях более 80 свидетелей, большинство из которых из ОМИН, дали показания против Хамида Нури.

С другой стороны, шведский прокурор представил суду заявления и документы против обвиняемого, отказавшись при этом предоставить доказательства и документы, которые представляют его интерес. Из примерно 550 часов судебного разбирательства Хамиду Нури отведено менее 20 для самозащиты, а также ему отказано в возможности дать показания свидетелям в его пользу.

Глава комиссии по правам человека Ирана заявил, что решение шведской прокуратуры арестовать гражданина Ирана Хамида Нури стало инструментом в руках ОМИН, чьи руки были запятнаны кровью более 17 000 невинных людей.

Согласно официальной статистике, члены этой группировки запятнали свои руки кровью более 17 тысяч иранцев, и они продолжают придерживаться той же политики в сотрудничестве с другими террористическими группировками, включая ваххабитов и сионистское образование, но остается вопрос, как шведский суд вынес вердикт на основании показаний членов ОМИН.

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