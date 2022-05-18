Рубаи Омара Хайяма – утешитель стараний солдатов во время Второй мировой войны

Эдвард Фицджеральд перевел рубаи (четверостишия) Хайяма с персидского на английский язык во время Второй мировой войны. Когда европейцы были вовлечены в конфликты, у некоторых британских и немецких солдат были в карманах переводы четверостиший, чтобы избавиться от боли, читая эти стихи.

Фицджеральд сосредоточился на культурных аспектах стихов, которые могли быть связаны с его временем, и его интерпретация персидских четверостиший была воспринята западными читателями.

Поскольку европейцы переживали военную ситуацию, стихи призывали их взглянуть на мир и жизнь по-другому.

Ветер жизни иногда свиреп,

В целом жизнь, однако, хороша.

И не страшно, когда черный хлеб,

Страшно, когда черная душа.

Сегодня 28 Ордибехешта (18 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти Омара Хайяма, чьей мавзолей ежегодно принимает его любителей в городе Нейшабур на северо-востоке Ирана.

Хайям родился в городе Нейшапур, который находится в Хорасане (ныне иранская провинция Хорасан-Резави). Омар был сыном палаточника, также у него была младшая сестра по имени Аиша. В 8 лет начал глубоко заниматься математикой, астрономией, философией. В 12 лет Омар стал учеником Нишапурского медресе. Позднее обучался в медресе Балха, Самарканда и Бухары. Там он с отличием окончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию хакима, то есть врача. Но медицинская практика его мало интересовала. Изучал сочинения известного математика и астронома Сабита ибн Курры, труды греческих математиков.

Омар Хайям внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи. Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей.



Рубаи — одна из самых сложных жанровых форм таджикско-персидской поэзии. Объем рубаи — четыре строки, три из которых (редко четыре) рифмуются между собой. Хайям — непревзойденный мастер этого жанра. Его рубаи поражают меткостью наблюдений и глубиной постижения мира и души человека, яркостью образов и изяществом ритма.

Мы источник веселья — и скорби рудник.

Мы вместилище скверны — и чистый родник.

Человек, словно в зеркале мир — многолик.

Он ничтожен — и он же безмерно велик!

Хайяму принадлежит «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы», в котором даётся классификация уравнений и излагается решение уравнений 1-й, 2-й и 3-й степени. В первых главах трактата Хайям излагает алгебраический метод решения квадратных уравнений, описанный ещё ал-Хорезми. В следующих главах он развивает геометрический метод решения кубических уравнений, восходящий к Архимеду: корни данных уравнений в этом методе определялись как общие точки пересечения двух подходящих конических сечений.

Его ценность как философа и педагога и немногие из сохранившихся его философских работ не удостоились такого же внимания, как его научные и поэтические произведения. Он преподавал философские труды Авиценны в течение десятилетий в Нейшапуре, где сам родился и похоронен. Его мавзолей остаётся шедевром иранской архитектуры, который ежегодно посещает множество людей.

Вне самого Ирана и персоговорящих стран, Омар Хайям оказал влияние на литературу и общество благодаря переводам его произведений и популяризации его другими учёными.

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