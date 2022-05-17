В Ливане объявили предварительные результаты выборов

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», министр внутренних дел Ливана назвал явку избирателей хорошей как предыдущие парламентские выборы в 2018 году.
Коалиция движения Амаль и Хезболлы: 32 места
Свободное патриотическое движение: 20 мест
Ливанские силы: 18 мест
Катаиб: 5 мест
Дашнаки: 2 места
Марада: 2 места
Движение независимости: 14 мест
Гражданское общество: 11 мест
Ожидается, что результаты подсчета голосов в остальных трех округах будут объявлены к полудню сегодняшнего дня.
Парламентские выборы в Ливане 15 мая прошли в спокойной и демократической атмосфере. Явка на выборах составила 41%.
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