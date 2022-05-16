16 мая 2022 г., 12:29
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Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери прибыл в Таджикистан

Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери прибыл в Таджикистан

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери во главе делегации высокого уровня прибыл в Таджикистан.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери во главе военной делегации высокого уровня прибыл в Таджикистан и его встретили генерал-майор начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Имам Али Саберзаде, и первый заместитель Министра обороны Республики Таджикистан и группа военных чиновников страны.

Багери назвал целью визита расширения военного сотрудничества между двумя странами.

В ходе визита будут проведены заседания и консультации между ним и чиновниками.

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