14 мая 2022 г., 20:28
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МИД Ирана призвал Куба пользоваться своим опытом для нейтрализации санкций

МИД Ирана призвал Куба пользоваться своим опытом для нейтрализации санкций

Тегеран, 14 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил введенные санкции против Кубы и сделал акцент на нейтрализации санкций путем использования своих опытов.

Об этом сказал Министр иностранных дел Ирана на встрече с находящимся с визитом заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Кабрисас Руис находится с визитом в Тегеране для участия в Совместной Ирано-кубинской экономической комиссии, запланированной на 15-17 мая. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, имеющие двустороннее значение.

Выступая во время встречи, министр иностранных дел Ирана назвал Кубу стратегическим союзником Ирана, призвав к укреплению двусторонних отношений в различных областях.

Амир Абдоллахиян приветствовал политическое сотрудничество между двумя странами, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения, в частности в производстве совместной вакцины против COVID-19, подтвердив готовность Ирана выполнять уже подписанные соглашения.

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