14 мая 2022 г., 18:05
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В Лондоне прошла акция протеста в связи с гибелью палестинской журналистики

В Лондоне прошла акция протеста в связи с гибелью палестинской журналистики

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Тысячи людей Великобритании вышли в субботу на шествие в честь семьдесят четвертой годовщины оккупации Палестины и еще в связи с гибелью палестинской журналистики.

Сегодня 14 мая жители Лондона вышли на улицы в знак протеста гибелью палестинской журналистики Ширина Абу Акле.

Известная журналистка телеканала «Al-Jazeera» Ширин Абу-Акле погибла утром 11 мая в ходе обстрела лагеря беженцев Дженина силами сионистского режима.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, журналистка подверглась огнестрельному ранению в голову, в результате чего скончалась.

Информационный портал «Ан-Нашра» сообщает, что еще один коллега Абу-Акле, журналист Али Самуди был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Абу-Акле была известной и популярной в арабском мире. В последние 20 лет она освещала события в Восточном Иерусалиме и на палестинских территориях.

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