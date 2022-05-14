Министр обороны: Мы продолжим наш путь и сдерживающую мощь более быстрыми темпами

Сегодня на встрече старшими директорами Министерства обороны Мохаммад Реза Аштияни заявил, что США во главе режима высокомерия вместе с Израилем, как заклятые враги Исламской Республики Иран в недавних конфликтах в регионе, показали, что они стремятся к одностороннему подходу, навязывая свою волю народам и не боятся убивать невинных людей.

«Так, поэтому необходимо повышение сдерживающую мощь является основной задачей страны, что продолжается ВС Армии и Министерством обороны. Соответственно, развитие целенаправленных отношений с соседями, взаимодействие и многосторонность, сосредоточивание на экономической внешней политике, а также на поддержании и укреплении движения Сопротивления находятся в повестке дня», - отметил он.

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