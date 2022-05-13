МИД Ирана призвал исламский мир поддержать Палестину

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана по случаю Дня Накба, который отмечает годовщину формирования незаконного сионистского режима Израиля.

В заявлении, посвященном Дню Накба (15 мая), министерство иностранных дел Ирана заявило, что этот день является напоминанием об оккупации, геноциде и перемещении основных владельцев палестинской земли узурпаторами и сионистскими оккупантами и началом систематической процедуры нарушениея естественных прав палестинцев.

В заявлении отмечается, что преступные сионисты в наши дни при поддержке некоторых западных держав узурпировали Святую землю Палестины силой, путем убийств и грабежей, и создали на этом основании отсутствие безопасности и постоянную нестабильность в регионе Западной Азии.

Министерство иностранных дел Ирана в своем заявлении заявило, что годовщина Дня Накба (15 мая) подтвердила необходимость человеческого и правового долга правительств и народов мира в защите прав угнетенных палестинцев, особенно в те дни, когда сионистский узурпатор режим запустил новый круг святотатства палестинских святынь.

В этом заявлении министерство иностранных дел Ирана призвало правительства и международные организации выполнить свой долг и положить конец оккупации сионистского режима и его продолжающимся преступлениям и агрессии против палестинцев.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram