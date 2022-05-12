Посол Италии в Тегеране назвал отношения двух стран историческими

Сегодня посол Италии Джузеппе Перроне посетил с визитом город Тебриз на северо-востоке Ирана провел встречу с мэром города.

«К счастью, отношения между Италией и Тебризом очень глубокие и уходят корнями в глубокую древность», - отметил он.

«Мы заинтересованы укрепить свои отношения с Ираном и поэтому провели встречи с членами торговой палаты Восточного Азербайджана и обсудили экономические возможности для торговли», - добавил он.

Как заявил он, до санкций Италия Была первым торговым партнером Ирана в Европе, но после введения санкций итальянские компании были вынуждены выйти с иранского рынка.

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