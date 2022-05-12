Эмир Катара прибыл с визитом в Тегеран

Официальная церемония приветствия пройдет в аэропорту.
Ожидается, что после встречи эмира Катара с президентом Ирана Эбрахима Раиси состоится пресс-конференция.
Амири Диван государства Катара в своем заявлении назвал укрепление двусторонних отношений и обсуждение региональных и международных вопросов основным приоритетом переговоров эмира Катара в Тегеран.
Официальное информационное агентство Катара также сообщило, что визит эмира Катара состоится по приглашению иранского президента.
Двустороннее сотрудничество параллельно с региональным взаимодействием, размораживание заблокированных активов Ирана, сотрудничество в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года, обмен заключенными и сотрудничество в области энергетики стоят в повестке дня визита эмира Катара в Тегеран.
Напомним, по итогам встречи лидеров Ирана и Катара в Дохе подписаны 14 документов о сотрудничестве.
Кроме того, недавно между Ираном и Катаром было подписано соглашение о сотрудничестве в некоторых областях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2022 года.
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани во главе высокопоставленной делегации в четверг прибыл в Тегеран с рабочим визитом.
Официальная церемония приветствия пройдет в аэропорту.
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