Эмир Катара прибыл с визитом в Тегеран

Официальная церемония приветствия пройдет в аэропорту.

Ожидается, что после встречи эмира Катара с президентом Ирана Эбрахима Раиси состоится пресс-конференция.

Амири Диван государства Катара в своем заявлении назвал укрепление двусторонних отношений и обсуждение региональных и международных вопросов основным приоритетом переговоров эмира Катара в Тегеран.

Официальное информационное агентство Катара также сообщило, что визит эмира Катара состоится по приглашению иранского президента.

Двустороннее сотрудничество параллельно с региональным взаимодействием, размораживание заблокированных активов Ирана, сотрудничество в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года, обмен заключенными и сотрудничество в области энергетики стоят в повестке дня визита эмира Катара в Тегеран.

Напомним, по итогам встречи лидеров Ирана и Катара в Дохе подписаны 14 документов о сотрудничестве.

Кроме того, недавно между Ираном и Катаром было подписано соглашение о сотрудничестве в некоторых областях, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2022 года.

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