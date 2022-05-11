Глава ИРНА выразил соболезнования в связи с убийством журналистки Al Jazeera в Палестине

«Я был глубоко опечален, узнав об убийстве репортера «Аль-Джазиры» сионистскими силами на оккупированном Западном берегу реки Иордан», написал Надери в письме к председателю правления «Al Jazeera Media Network» Шейху Хамаду бин Тамеру Аль Тани.

«От имени моих коллег по ИРНА я хотел бы выразить наши искренние соболезнования вам и всем журналистам, редакторам и сотрудникам Al Jazeera», — добавил он.

Глава IRNA заявил, что Иран поддерживает палестинский народ, и то, что сегодня произошло с репортером «Аль-Джазиры», показывает, что дело Палестины настолько важно для мусульманских народов, что они готовы пожертвовать ради него своими жизнями.

«Смерть г-жи Ширин Абу-Акле при попытке освещать рейды сионистской армии на оккупированных землях показала ее веру и приверженность гуманитарному делу, которое она отстаивала», — добавил Надери.

Он отметил, что ее смерть также продемонстрировала жестокость и бесчеловечное поведение сионистской армии, поскольку г-жа Абу Акле была убита выстрелом в голову, когда она была в одета в специальный жилет с надписью "пресса", и стояла с другими журналистами.

«Я призываю гуманитарные организации по всему миру следить за этим делом и попытаться предотвратить такие жестокие действия со стороны Тель-Авива в будущем», — заключил глава ИРНА.

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