Минразведки задержало двух человек, планировавших беспорядки в Иране

В заявлении отмечается, что двое граждан европейской страны, проникших в страну с целью злоупотребления требованиями ряда классов и слоев страны и превращения мирных, нормальных протестов в хаос и социальные беспорядки были выявлены и арестованы сотрудниками Министерство разведки Ирана.

В документе говорится, что иностранные заговорщики направили в Иран двух опытных агентов с целью реализации своего плана.

"Двое задержанных, которые являются гражданами европейской страны и обученные спецслужбами, являются экспертами в создании беспорядков и нестабильности, которые годами обучали своих местных агентов в нескольких целевых странах", говорится в заявлении Минразведки Исламской Республики.

В нем также отмечается, что спецслужбы министерства разведки следили за ними с момента их проникновения в страну до момента их задержания.

Ранее 11 мая, сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) также совершали артиллерийские обстрелы позиций террористов в иракском Эрбиле. Информации о пострадавших пока нет.

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