Эксперт: визит эмира Катара в Иран — это начало конца кризиса в регионе

"Расширение политических и торгово-экономических отношений, в частности в энергетической сфере с Катаром может стать эффективным средством укрепления мира и безопасности в регионе", рассказал Садр аль-Хоссейни в беседе ИРНА.

Он указал на недавний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Катар и подписание между двумя странами ряд документов о сотрудничестве. "Любые действия, предпринятые для реализации достигнутых соглашений, могли бы способствовать установлению безопасности, укреплению мира и предотвращению присутствия внерегиональных стран в стратегическом регионе Персидского залива", подчеркнул эксперт.

По его словам, внерегиональные враги пытаются распространить проблему персидско-арабских этнических различий, однако присутствие эмира Катара, безусловно, может положить конец этой иррациональной и нереальной линии трансрегиональных стран.

Он сказал, что Двустороннее сотрудничество между Ираном и Катаром может быть эффективным в урегулировании кризисов исламского мира и арабского мира. "Укрепление отношений между двумя странами может эффективно уменьшить присутствие в регионе разрушительного и опасного фактора, то есть сионистского режима", указал он.

Ранее стало известно, что во время визита Эмира Катара в Тегеран будет рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Доху в феврале текущего года.

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