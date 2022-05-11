КСИР нанес удар по позициям террористов в Эрбиле

Информации о пострадавших пока нет.

В ночь на 13 марта текущего года стратегический центр заговоров сионистов в Эрбиле также был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР.

Вооруженные силы Исламской Республики, в частности КСИР, в очередной раз предупреждали, что они никогда не потерпят присутствия и деятельности террористических групп вдоль северо-западных границ страны и будет решительно реагировать в случае действий, направленных против безопасности Ирана.

Ранее сухопутные войска КСИР также несколько раз нанесли удар по позициям террористических групп, включая демократическая партия на севере Иракского Курдистана.

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