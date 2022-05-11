В Иране опубликованы спутниковые снимки американской военной базы в Бахрейне

Министр связи и информационных технологий Ирана Иса Зарепур во вторник впервые в своем Instagram опубликовал новейшие снимки высокого разрешения американской военной базы, сделанные собственным спутником "Нур-2". Этот спутник разработан воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР).

Иран вывел на орбиту второй военный спутник "Нур-2" в марте текущего года. В 2020 году Иран запустил свой первый военный спутник под названием "Нур-1".

Спутник "Нур-2" успешно был выведен на орбиту (500 км) Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

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