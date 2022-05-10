10 мая 2022 г., 20:11
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Али Багери: налаживание отношений с соседями – стратегическая политика Ирана

Али Багери: налаживание отношений с соседями – стратегическая политика Ирана

Тегеран, 10 мая, ИРНА – Заместитель МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери заявил, что взаимодействие с соседями это не временной подход, а скорее всего стратегическая политика Ирана.

Сегодня на встрече с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Катара Ахмадом Бен Хасаном Аль-Хамади в рамках Комитета политических консультаций Ирана и Катара заявил, что взаимодействие с соседями это не временной подход, а скорее всего стратегическая политика Ирана.

«Нельзя допускать вмешательство иностранных стран в регион из-за разногласия между странами региона», - отметил он.

Багери также призвал поднять уровень отношений между двумя странами до приемлемого.

В конце этого заседания был подписан протокол комитета политических консультаций Ирана и Катара.

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