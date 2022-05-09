Иранская компания получила награду Международного конкурса A Awards 2022

Конкурс «A’ Design Award & Competition» (designaward.com), самая большая и представительная международная премия в области дизайна, объявил результаты конкурса проектов 2021 - 2022 года: 2022 победителей из 114 стран в 110 различных дизайнерских дисциплинах. Заявки на участие были тщательно проанализированы членами влиятельного международного жюри, состоящего из авторитетных специалистов, видных журналистов, профессионалов в области креативного дизайна и опытных предпринимателей, которые проявили большую заботу и внимание к деталям при голосовании за каждую заявку.

Так, среди победителей встречается название иранской компании, которая производила ультразвуковое устройство и прибор эхокардиографии.

Это первый случай, когда иранский производитель медицинского оборудования завоевал этот титул на международных конкурсах с участием известных международных компаний.

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