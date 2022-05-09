Сборная Ирана по тхэквондо заняла первое место на Олимпийских играх глухих в Бразилии

На прошлой неделе в воскресенье в бразильском Кашиас-ду-Суле стартовали 24-е Олимпийские игры глухих с участием более 4 тыс. спортсменов из 80 стран мира в 20 дисциплинах.

Вчера на седьмой день турнира Мохаммад Заферани в весовой категории свыше 80 кг в финале проиграл сопернику из Южной Кореи и получил серебро соревнований.

Другой иранский тхэквондист Вахид Зейнали в весовой категории до 80 кг победил соперника из Венесуэлы и завоевал бронзу.

Насибе Шахбази также в весовой категории до 67 кг получила бронзу.

Марьям Рахими в весовой категории свыше 67 кг обыграл соперницу и завоевала бронзу.

По итогам турнира и командного зачета при этом сборная Ирана с 10 медалями заняла 1-е место.

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