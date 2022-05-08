Мультфильм иранского режиссера «Мальчик-дельфин» показывают в России

Анимация «Мальчик-дельфин» - это история о дельфиненке Снежке, который однажды находит выжившего в авиакатастрофе маленького мальчика и берется его опекать. Их дружба заканчивается в тот момент, когда злобный Осьминог изгоняет мальчишку на сушу, где герою предстоит разобраться в прошлом и социализироваться среди людей. Помочь ему в этом берутся Снежок и новый друг добрый капитан Мурварид.

Как сообщает afisha, «Мальчик-дельфин» является совместным проектом Ирана, России, Германии и Турции.

«Мальчик-дельфин», который при поддержке культурного представительства посольства Ирана в Москве, показывают в более 3000 кинотеатрах России и странах СНГ. Эта анимация в России до сих пор заработала $1 252 169, и она вскоре выйдет на экраны в Иране.

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