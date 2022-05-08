Иранские тхэквондисты завоевали 4 медали на Олимпийских играх глухих в Бразилии

На прошлой неделе в воскресенье в бразильском Кашиас-ду-Суле стартовали 24-е Олимпийские игры глухих с участием более 4 тыс. спортсменов из 80 стран мира в 20 дисциплинах.

Вчера Алиреза Шарифиманеш из Ирана в весовой категории 58 кг и Фатеме-Захра Маликани в весовой категории 57 кг принесли золотые медали Ирану.

Еще другая иранская спортсменка Марзие Хошахвал в весовой категории 49 кг завоевала бронзу.

Бехзад Амири в весовой категории 68 кг победил соперника из Венесуэлы со сетом 20:3 и получил бронзу.

В этом турнире иранская команда приняла участие в составе 16 спортсменок и 59 спортсменов.

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