Экономические возможности Африки для Ирана

На различных встречах с официальными лицами из разных африканских стран президент подчеркивал необходимость расширения связей между Ираном и Африкой.

Он выразил сожаление по поводу того, что нынешний уровень отношений не является удовлетворительным, и призвал чиновников МИД разработать механизмы для выявления возможностей и укрепления отношений между Ираном и Африкой.

Отношения Ирана с Африкой после Исламской революции 1979 года

Китайский сайт «The News China» сообщает, что Мозамбик был главным африканским союзником Ирана в годы после Исламской революции 1979 года, отмечая, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который был президентом страны в 1985 году, нанес визит в Мозамбик и три других Африканские страны в 1979 году.

Поддержка Раиси независимости и прогресса в Африке

Институт Ближнего Востока сообщает, что иранский президент до сих пор встречался с официальными лицами из Мозамбика, Того и Гвинеи-Бисау, и с момента своего вступления в должность он стремился активизировать сотрудничество с Африкой.

Раиси отмечает, что западные страны на протяжении истории стремились колонизировать и эксплуатировать африканские страны, и сегодня они по-прежнему преследуют свои интересы на континенте.

Во время встречи со своим мозамбикским коллегой в конце февраля иранский президент сказал, что у Ирана всегда были теплые отношения с африканскими странами.

Президент Раиси подтвердил поддержку Ираном независимости, прогресса и благосостояния африканского народа.

24 января на встрече с министром иностранных дел Того президент Ирана заявил, что Иран стремится к расширению взаимодействия со всеми странами мира, в частности с соседними и мусульманскими странами.

Экономические возможности Африки

Глава комитета по международным отношениям иранского парламента Аббас Голру, указав на бесчисленные экономические возможности Африки, призвал парламент и министерство иностранных дел оценить отношения между Ираном и африканскими странами.

Он сказал, что Африка может удовлетворить потребности Ирана в добыче полезных ископаемых, снабжая страну столь необходимой железной рудой и бокситами, а также Африка может стать крупным рынком сбыта для иранской автомобильной промышленности и может удовлетворить потребности Ирана в сельском хозяйстве за счет зарубежного фермерства.

Отметив, что уровень торговли между Ираном и Африкой значительно увеличился, Голру, однако, сказал, что Иран должен сделать все возможное, чтобы иметь большую долю ежегодного импорта континента в размере 1000 миллиардов долларов.

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