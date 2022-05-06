Мероприятие Сари-2022 представит туристические возможности Ирана

Церемонию открытия международного мероприятия «Сари-2022» планируется провести 10 мая в присутствии послов стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Генеральный директор Организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Мазандаран Мехди Изади в интервью ИРНА заявил, что внедрение национальных туристических возможностей Ирана входит в число программ культурных вечеров Сари-2022 под названием «Весенние ночи Ирана».

"Мероприятие призвано представить малоизвестные возможности туристической индустрии в провинции Мазандаран и Иране, а также помочь выделить возможности для привлечения туристов и расширения экономических возможностей", сказал Изади.

По его словам, на церемонии открытия Сари-2022 будут представлены три основные экономические достопримечательности Мазендарана и Ирана, в том числе весенний померанцевый цвет, розовая вода и иранская этническая культура.

Он сказал, что основная программа церемонии открытия будет посвящена весеннему цветению померанцевых, добавив, что зрители познакомятся с центрами цветения померанцевых в Иране, такими как провинции Мазандаран, Фарс и Керман.

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