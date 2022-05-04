Йеменская «Ансарулла» сообщила об уничтожении саудовского самолета-разведчика

Об этом написал представитель вооруженных сил бригадный генерал. Яхья Сари в Твиттере. «Самолет-разведчик был сбит, когда он нарушал перемирие враждебными действиями и был уничтожен ракетой класса «земля-воздух».

Ранее Стороны в кризисе в Йемене согласились прекратить все наступательные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и вблизи его границ. Они также договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порт Ходейды, а коммерческие рейсы будут осуществляться в аэропорт Саны.

Также стороны договорились встретиться под эгидой ООН и обсудить открытие дорог в Таизе и других провинциях Йемена. Перемирие может быть продлено по истечении двухмесячного периода с согласия сторон.

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