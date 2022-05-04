4 мая 2022 г., 12:31
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Иранский парламентарий: Потенциал Ирана в производстве БПЛА не подлежит обсуждению

Иранский парламентарий: Потенциал Ирана в производстве БПЛА не подлежит обсуждению

Тегеран, 4 мая, ИРНА – Член национальной безопасности парламента Ирана Фада Хосейн Малеки заявил, что мощь Ирана в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является одним из факторов безопасности страны и не подлежит обсуждению.

В интервью ИРНА вчера Малеки сказал, что Иран будет сильнее в любой сфере, против которой США введут санкции.

«Во время нашего визита в Москву мы проинформировали российских официальных лиц о том, что Силы обороны Ирана не подлежат обсуждению и что Исламская Республика Иран не отступит от своих принципиальных позиций по обеспечению безопасности иранского народа и его национальных интересов», - отметил он.

Ранее Комитет Палаты представителей по иностранным делам США принял законопроект под названием «Седа», направленный на прекращение иранской программы беспилотных летательных аппаратов.

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