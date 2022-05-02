Крупная российская автомобилестроительная компания заинтересована в сотрудничестве с Ираном

Член совета директоров Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Хоссейн Бахрейниан в понедельник заявил, что иранские производители, которые имеют возможность удовлетворять требования российской стороны, могут свои шансы на рынке этого северного соседа.

Усилитель тормоза, колесный тормозной цилиндр, гидравлический модуль АБС, датчик скорости АБС, ремень безопасности, воздушная подушка, автомобильный генератор, компрессор кондиционера, датчик кислорода, термостат и механизм стеклоподъемника входят в число деталей, необходимых российскому автопроизводителю.

Указав на большой рынок и ЕАЭС и общую морскую границу Ирана с РФ, одна из крупных автопроизводителей стремится активно присутствовать на рынке России.

По его словам, увеличение экспорта автозапчастей в Россию также стоит на повестке дня автопроизводителей в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. В последние годы на российский рынок были экспортированы различные автозапчасти, в том числе радиаторы, система подрессоривания автомобиля и литейные детали.