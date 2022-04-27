Амир Абдоллахиян: сосредоточение внимания на политическом решении приведет к стабильности и миру

Во время телефонного разговора Амир Абдоллахиян подчеркнул, что политическое решение приведет к стабильности и миру в регионе.

Кроме того, обе стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и события в Палестине.

Подчеркнув многовековые отношения между Ираном и Ватиканом и важность расширения связей с Ватиканом, министр иностранных дел Ирана заявил, что многие из существующих болезненных и античеловеческих бедствий в мире связаны с отсутствием духовности и нравственности на арене международных отношений.

Глава иранского МИД указал на недавнее осквернение Священного Корана датским ультраправым движением «Жесткий курс» (Stram Kurs) в Швеции и призвал Ватикан уделить особое внимание защите божественных книг во всем мире.

Он указал на опасность терроризма в мире и осудил террористических актов в Афганистане и сказал, что диалог между божественными религиями играет важную роль в смягчении насилия и радикализма в мире.

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