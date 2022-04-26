Генсек ООН в Москве обсудил с Лавровым Мариуполь

Гутерриш встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. На пресс-конференции после неё он сказал, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизней людей в Мариуполе. Город был практически полностью разрушен в результате двухмесячной осады российскими войсками.

Гутерриш заявил о готовности, вместе с Комитетом Красного креста, обеспечить работу гуманитарного коридора с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжаются бои и где остаются сотни мирных жителей. Генсек ООН также призвал к независимому расследованию сообщений о военных преступлениях на Украине.

Ожидается, что Гутерриш встретится и с президентом России Владимиром Путиным. Из Москвы генсек ООН намерен отправиться в Киев. Маршрут поездки критиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что генеральному секретарю сперва следовало бы посетить Украину и посмотреть на разрушения, а уже затем ехать в Москву.

В Кремле также сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Путин сказал Эрдогану, что боевые действия в Мариуполе сейчас не ведутся. При этом, по сообщению находящихся на заводе "Азовсталь" украинских военных, российские удары по территории продолжаются.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram