Новые послы пяти стран вручили копии своих верительных грамот МИД Ирана

Новые послы Эстонии Анели Кук, Черногории Париша Костратович, Герар Нетаорварие, Непала Тапас Адикари и Латвии Петрис Вайварис сегодня на встрече с Амиром Абдоллахияном вручили копии своих верительных грамот.

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