24 апр. 2022 г., 17:00
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Новые послы пяти стран вручили копии своих верительных грамот МИД Ирана

Новые послы пяти стран вручили копии своих верительных грамот МИД Ирана

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Новые послы Эстонии, Черногории, Бурунди, Федеративной Демократической Республики Непал и Латвии вручили копии своих верительных грамот в воскресенье министру иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Новые послы Эстонии Анели Кук, Черногории Париша Костратович, Герар Нетаорварие, Непала Тапас Адикари и Латвии Петрис Вайварис сегодня на встрече с Амиром Абдоллахияном вручили копии своих верительных грамот.

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