Новые доказательства о поддержке Соединенными Штатами боевиков ДАИШ в Сирии

Российские боевые самолеты третью неделю подряд продолжают наносить авиаудары по штаб-квартире и объектам террористической организации ДАИШ между провинциями Ракка, Хама и Хомс. В результате авиаударов уничтожены 4 база ДАИШ, погибли и получили ранения 40 террористов.

Sputnik со ссылкой на источник в Сирии сообщил о поддержке армии США боевиков ДАИШ на востоке провинции Хомс.

По его словам, российские истребители за последние три недели разбомбили базы и маршруты помощи ДАИШ в сирийской пустыне, чтобы предотвратить нападения этой террористической группировки на объекты сирийской армии.

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