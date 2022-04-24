24 апр. 2022 г., 14:29
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Новые доказательства о поддержке Соединенными Штатами боевиков ДАИШ в Сирии

Новые доказательства о поддержке Соединенными Штатами боевиков ДАИШ в Сирии

Тегеран, 24 апреля, ИРНА – Появились новые доказательства поддержки американских спецслужб на усиление террористов ДАИШ (ИГИЛ) на границе с Иорданией в районе Эт-Танфа и на восточном берегу Евфрата на границе с Ираком. Об этом сообщает Sputnik.

Российские боевые самолеты третью неделю подряд продолжают наносить авиаудары по штаб-квартире и объектам террористической организации ДАИШ между провинциями Ракка, Хама и Хомс. В результате авиаударов уничтожены 4 база ДАИШ, погибли и получили ранения 40 террористов.
Sputnik со ссылкой на источник в Сирии сообщил о поддержке армии США боевиков ДАИШ на востоке провинции Хомс.
По его словам, российские истребители за последние три недели разбомбили базы и маршруты помощи ДАИШ в сирийской пустыне, чтобы предотвратить нападения этой террористической группировки на объекты сирийской армии.

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