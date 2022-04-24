Иранский тхэквондист завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо-пумсе 2022 года

12- й Чемпионат Ирана по тхэквондо-пумсе 2022 года проходит в Южной Корее в городе Коян с участием 760 спортсменов из 63 стран мира.

Сегодня в последний день турнира Надер Ходаморади в индивидуальном зачете и в возрастной категории 61-65 лет завоевал золото мира.

При этом он получил 7.47 очка и победил соперника из Южной Кореи.

Вчера другой представитель Ирана Амир-Али Ализаде также принес сборной Ирана серебренную медаль.

На данный момент сборная Ирана по тхэквондо-пумсе завоевала золотую медаль, 4 серебрянные и 4 бронзовые медли на этом Чемпионата мира.

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