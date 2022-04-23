Иранские борцы завоевали 3 золотые медали на Чемпионате Азии

В Улан-Баторе, Монголия, проходит Чемпионат Азии по волной борьбе. В первый день соревнований Али Савадкухи в весовой категории 79 кг в решающей схватке победил индийского соперника и завоевал золото.

В другой схватке Рахман Амузаде из Ирана в весовой категории 65 кг в финале обыграл индийского соперника со счетом 9:9 благодаря лучшим очкам.

Другой иранец Мохаммад-Хосейн Мохаммадиян в весовой категории97 кг встретил в финале соперника из Монголии и одержал победу над ним со счетом 11:0.

Соревнования по вольной борьбе завтра завершатся.

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