Иран отреагировал на новый миграционный план Великобритании

«План британского правительства по принудительному перенаправлению просителей убежища является нарушением международных обязательств и обязанностей страны. Этот шаг полностью игнорирует человеческие и этические соображения. Мрачная история права человека в Великобритании говорит сам за себя!», написал Гарибабади в своем Twitter в среду.

Британские власти планируют отправлять в Руанду всех нелегально прибывших на территорию Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг.

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