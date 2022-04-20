Иран отреагировал на новый миграционный план Великобритании

«План британского правительства по принудительному перенаправлению просителей убежища является нарушением международных обязательств и обязанностей страны. Этот шаг полностью игнорирует человеческие и этические соображения. Мрачная история права человека в Великобритании говорит сам за себя!», написал Гарибабади в своем Twitter в среду.
Британские власти планируют отправлять в Руанду всех нелегально прибывших на территорию Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг.
Тегеран, 20 апреля, ИРНА – Замглавы судебной власти и секретарь Штаба по правам человекам Ирана Казем Гарибабади отреагировал на спорный план Великобритании по депортации просителей убежища в Руанду.
«План британского правительства по принудительному перенаправлению просителей убежища является нарушением международных обязательств и обязанностей страны. Этот шаг полностью игнорирует человеческие и этические соображения. Мрачная история права человека в Великобритании говорит сам за себя!», написал Гарибабади в своем Twitter в среду.
Похожие новости
-
Посольство Ирана отреагировало на иранофобский репортаж газеты The Times
Тегеран, 14 апреля, ИРНА - Посольство Ирана в Лондоне в ответ на иранофобский репортаж газеты…
-
Иран подверг критике Германию за заключение в тюрьму 93-летней женщины
Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета…
-
Иран выразил протест Дании из-за жестокого обращения полиции к иранскому беженцу
Тегеран, 10 апреля, ИРНА - Генеральный секретарь комиссии по правам человека Ирана Казем Гарибабади…
Your Comment