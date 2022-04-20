20 апр. 2022 г., 13:13
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News Code: 84726203
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Иран отреагировал на новый миграционный план Великобритании

Иран отреагировал на новый миграционный план Великобритании

Тегеран, 20 апреля, ИРНА – Замглавы судебной власти и секретарь Штаба по правам человекам Ирана Казем Гарибабади отреагировал на спорный план Великобритании по депортации просителей убежища в Руанду.

«План британского правительства по принудительному перенаправлению просителей убежища является нарушением международных обязательств и обязанностей страны. Этот шаг полностью игнорирует человеческие и этические соображения. Мрачная история права человека в Великобритании говорит сам за себя!», написал Гарибабади в своем Twitter в среду.
Британские власти планируют отправлять в Руанду всех нелегально прибывших на территорию Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг.

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