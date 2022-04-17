Великий иранский виртуоз совершит концертный тур по Европе и США

Обладатель «Грэмми» после долгого отсутствия на сцене из-за пандемии совершит свой международный тур вместе с турецким музыкантом Эрдалом Эрзинджаном, трио "Рембрандт" и Киа Табасияном.

18 апреля иранский виртуоз вместе с Эрзинджаном выступит в городе Гент в Бельгии. Потом Калхор и Табасиян 20 апреля выступят с концертом в Люксембурге.

Калхор и Табасиян 3, 4, 5, 9, 10,11, 12 июня выступят с концертом в Люксембурге, Ванкувере, Виктории (Британская Колумбия), Музее Ага-Хана (Торонто, Онтарио), Монреале и Квебеке.

Иранский каманчист и коллектив трио "Рембрандт" также 28 мая выступят в Кутансе на северо-западе Франции.

Калхор считается первым ираским виртуозом игры на каманче, который получил награду WOMEX World Music Festival в Финляндии в 2019 году и премию Грэмми в 2017 году.

Великий кеманчист учился и сотрудничал с лучшими музыкантами из всех частей Ирана в течение своей профессиональной жизни и изучал музыку народа Курдистана, Хорасана и других городов.

Этот иранский виртуоз также сотрудничал с музыкантами других культур на языке музыки, в том числе с индийским мастером ситара Шуджатом Хуссейном Ханом, одно время Кальхор работал и в ансамбле Йо Йо Ма «Проект Великий Шелковый путь» в США, и с Кронос-Квартетом, сотрудничал и с турецким виртуозом багламы (большого саза с 7 струнами) Эрдалем Эрзинканом — причем они исполняли как турецкие, так и персидские произведения, с трио "Рембрандт" из Нидерландов, "Тумани Диабат" из Мали, с "Бруклин Райдер" из Нью-Йорка.

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