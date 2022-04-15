Каждый год Иран посещает миллион медицинских туристов

"80% медицинских туристов в страну приходится на соседние страны, особенно Афганистан и Ирак", отметил Тарджоман, добавив, что 200 медицинских центров имеют лицензию на прием иностранных пациентов.

Начальник отдела медицинского туризма Минздрава сказал, что Иран занимает 46-е место в мире в области медицинского туризма.

По его словам, за последние два года пандемия коронавируса наложила серьезный отпечаток на отрасль медицинского туризма, однако если медицинский туристский поток в мире упал примерно на 73%, то в Иране этот показатель составил 70%.

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