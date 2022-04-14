Раиси: Тегеран хочет сильного и единого Ирака

Раиси на встрече с министром иностранных дел Ирака коснулся религиозных, исторических и культурных связей между иранским и иракским народами и сказал, что отношения между двумя странами шире, чем они являются взаимными соседями, подчеркнув, что Иран полон решимости поднять эти братские отношения на самый высокий уровень.

Раиси добавил, что безопасность и интересы Тегерана и Багдада связаны друг с другом, и враги никогда не смогут поставить под угрозу эти отношения.

Раиси подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда подтверждала единство и территориальную целостность Ирака, а также единство его народа всех национальностей и религий, что представляет собой основу для поддержания стабильности в Ираке.

Глава МИД Ирака находится в Тегеране с официальным визитом и проводит встречи с разными официальными лицами страны.