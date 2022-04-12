12 апр. 2022 г., 09:41
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Буркина-Фасо призывала Иран предоставить экспертные знания в области борьбы с терроризмом

Буркина-Фасо призывала Иран предоставить экспертные знания в области борьбы с терроризмом

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба призвала Исламскую Республику Иран поделиться своим опытом с ее страной в борьбе с терроризмом, сообщило во вторник МИД Ирана.

В телефонном разговоре в понедельник вечером министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поздравил министра иностранных дел Буркина-Фасо с назначением на эту должность.

Амир Абдоллахиян указал на важность африканского континента во внешней политике Исламской Республики Иран, подчеркнув серьезную решимость Тегерана развивать отношения с этим континентом, включая Буркина-Фасо.

Министр иностранных дел Буркина-Фасо выразила желание своей страны развивать политические и экономические отношения с Исламской Республикой Иран, призвав к расширению научно-технического сотрудничества и получению различной помощи от Ирана.

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