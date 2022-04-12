Буркина-Фасо призывала Иран предоставить экспертные знания в области борьбы с терроризмом

В телефонном разговоре в понедельник вечером министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поздравил министра иностранных дел Буркина-Фасо с назначением на эту должность.

Амир Абдоллахиян указал на важность африканского континента во внешней политике Исламской Республики Иран, подчеркнув серьезную решимость Тегерана развивать отношения с этим континентом, включая Буркина-Фасо.

Министр иностранных дел Буркина-Фасо выразила желание своей страны развивать политические и экономические отношения с Исламской Республикой Иран, призвав к расширению научно-технического сотрудничества и получению различной помощи от Ирана.