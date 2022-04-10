Иран выразил протест Дании из-за жестокого обращения полиции к иранскому беженцу

Помощник главы судебной власти по международным делам и секретарь комиссии по правам человека Исламской Республики Иран, направил письмо датскому министру иммиграции Маттиасу Тесфайе с протестом против жестокого и бесчеловечного обращения датской полиции к иранской женщине.

Гарибабади расценил возвращение иранской беженки и ее разлуку с годовалым сыном, который остался в Дании со своим отцом, а также применение к ней насилия и бесчеловечного обращения как нарушение прав ребенка и Запрета насилия в отношении женщин, а также нарушение Статья 5 Всеобщей декларации прав человека и статья 7 о гражданских и политических правах о запрещении преследования и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.