10 апр. 2022 г., 11:30
Journalist ID: 2388
News Code: 84711070
0 Persons
T T

Tags

Иран выразил протест Дании из-за жестокого обращения полиции к иранскому беженцу

Иран выразил протест Дании из-за жестокого обращения полиции к иранскому беженцу

Тегеран, 10 апреля, ИРНА - Генеральный секретарь комиссии по правам человека Ирана Казем Гарибабади выразил протест в связи с жестоким обращением датской полиции с иранской женщиной и призвал датские власти воздерживаться от применения двойных стандартов по отношению к гражданам разных стран и прекратить бесчеловечные действия в отношении них.

Помощник главы судебной власти по международным делам и секретарь комиссии по правам человека Исламской Республики Иран, направил письмо датскому министру иммиграции Маттиасу Тесфайе с протестом против жестокого и бесчеловечного обращения датской полиции к иранской женщине.

Гарибабади расценил возвращение иранской беженки и ее разлуку с годовалым сыном, который остался в Дании со своим отцом, а также применение к ней насилия и бесчеловечного обращения как нарушение прав ребенка и Запрета насилия в отношении женщин, а также нарушение Статья 5 Всеобщей декларации прав человека и статья 7 о гражданских и политических правах о запрещении преследования и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha